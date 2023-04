E’ un Fiorenzuola tutto grinta e cuore Salvezza più vicina

Col pareggio (1-1 in rete Delcarro e Bondioli) in trasferta a Rimini il Fiorenzuola ha colto un punto importante per l’obbiettivo salvezza. Le condizioni della formazione piacentina erano deficitarie ma in Romagna i ragazzi di mister Tabbiani hanno sfoderato una prestazione tutta cuore e grinta. "Questa è stata probabilmente una delle imprese più grandi da quando sono al Fiorenzuola - ha spiegato Tabbiani - perché siamo venuti a Rimini senza 11 giocatori, tra infortunati e squalificati, con un corposo gruppo della Primavera e 16under su 19 convocati. Non eravamo messi bene e questo è un momento difficile che stiamo vivendo da ormai due mesi. I primi 20 minuti sono stati belli tosti, abbiamo sofferto il Rimini e infatti siamo anche andati sotto, dopodiché abbiamo preso le misure e siamo cresciuti notevolmente. Nella ripresa poi abbiamo fatto molto bene facendo un ottimo calcio e gol ha premiato l’impegno della squadra".