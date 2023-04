E’ troppa ampia la differenza dei valori Modena passeggia a Colle Val d’Elsa Banca Centro Cus sconfitta per 53-8

Oggettiva la differenza di valori in campo: il Rugby Modena, a Colle Val d’Elsa, si è imposto 8-53. Vista la sempre più stretta collaborazione del Banca Centro Cus Siena Rugby e Valdelsa Rugby, per il futuro del movimento seniores provinciale è stata comunque una giornata molto costruttiva: tra le fila dei bianconeri sono infatti scesi in campo sei giocatori con i calzettoni rosso blu. I tecnici delle due formazioni, Romei e Buracchi, hanno deciso di premiare i ragazzi più meritevoli della realtà con sede a Gracciano. Modena ha impostato la partita sul gioco in velocità e il Banca Centro Cus Siena ha fatto del proprio meglio per arrestare le sfuriate degli ospiti. I cussini hanno subìto la quarta meta, quella del bonus difensivo, alla fine del primo tempo, segnando nella prima frazione tutti gli 8 punti totali (punizione di Trefoloni e una meta di Carmignani servito sempre da Trefoloni sugli sviluppi di un raggruppamento). Nel secondo tempo Romei e Buracchi hanno dato spazio a tutti gli effettivi in lista: tanta la soddisfazione dei giocatori bianconeri, evidenziata dalle parole di Romei, Carmignani e Nava, in campo con il 10, tra le persone-chiave di questa collaborazione che sembrava una follia solo pochi mesi fa. Emozionati i 6 ragazzi del Valdelsa Rugby per il debutto in Serie B davanti al proprio pubblico; tra le fila senesi ha esordito anche Ismael Castanon, studente spagnolo proveniente da Valladolid che ha passato l’inverno ad allenarsi per problemi di tesseramento. Domenica prossima partita delicatissima sul campo dell’Unione Rugby San Benedetto. A Bologna è andata in scena la partita del girone interregionale dell’Under 19: in vantaggio per 0-17 i giovani senesi si sono fatti rimontare per un beffardo 26-25 finale.