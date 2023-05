E’ super Atletico Il Radicondoli viene superato

RADICONDOLI

1

AT. PIANCASTAGNAIO

2

Sconfitta beffa e amara eliminazione dai playoff per il Radicondoli, formazione che fino a poche settimane fa guidava da sola la graduatoria della Seconda categoria girone M. Non è bastato ieri pomeriggio il vantaggio ottenuto dai rossoneri grazie al preciso pallonetto di Giacomini al 56’. L’Atletico Piancastagnaio ha reagito e al 92’, quando il Radicondoli pregustava ormai l’approdo alla finale playoff, ha siglato con Alfieri il pareggio che ha portato le squadre ai supplementari. Ospiti in dieci dal 101’ per l’espulsione di Santelli, ma l’inferiorità numerica ha a quanto pare accresciuto la volontà vincente dell’Atletico Piancastagnaio, che ha avuto in Bisconti al minuto 110 il match winner. Pallone respinto dal Radicondoli e tentativo del giocatore amiatino che si trasforma nel pallone del sorpasso e dell’accesso alla finale play-off con il Monteroni.