E’ stata un’annata di certo superiore alle aspettative

Con dodici giorni di anticipo rispetto ad un anno fa (la serie con Fucecchio terminò sul 2-0 per i fiorentini il 19 maggio 2022) la stagione della Mens Sana Basketball Academy è andata ieri sera in archivio. Troppo forte la Pallacanestro Prato 2000, che si è imposta al PalaEstra sfruttando una ripresa super anche grazie alla chirurgica precisione nel tiro pesante (e al parziale di 26-8 del terzo quarto) fondamentale che tra l’altro già aveva caratterizzato le prime due sfide. I tifosi del PalaEstra hanno comunque ringraziato la formazione di Binella, approdata la scorsa estate all’ultimo tuffo in C Gold e protagonista di una stagione al di sopra delle aspettative nonostante tutto: "grazie ragazzi" è lo striscione esposto dalla curva biancoverde, sinonimo di un feeling molto importante e sincero tra squadra e sostenitori. Nelle altre due serie, dopo il 3-0 della Stosa Virtus contro la Bama Altopascio, sono arrivati i successi di Quarrata (75-72) e Arezzo (81-80) che hanno confermato le prime due vittorie battendo di nuovo in pochi giorni sia Agliana che Lucca. Beffarda ancora una volta la sconfitta per i rossoneri lucchesi che dopo aver perso le prime due ad Arezzo (gara1 ai supplementari e gara2 di uno) hanno ceduto ancora di una sola lunghezza complice un incredibile quarto conclusivo di Arezzo, che adesso in finale se la vedrà con Prato. Virtus-Quarrata è l’altra finale.