Visto il rinvio a mercoledì della partita Siena-Torres, inizialmente in programma questo pomeriggio, è stato posticipato l’orario della ‘Guaspa’s night’, la serata dedicata a Lorenzo Guasparri, al suo sorriso, al suo ricordo. più alle 19, ma alle 21,15, quindi dopo l’incontro dei bianconeri. L’evento è stato organizzato dalla società Il Rinoceronte in collaborazione con l’associazione Arturo Pratelli. Ricorrerà in tale data il dodicesimo anniversario della scomparsa dell’appassionato tifoso bianconero, contradaiolo della Selva, portato via all’affetto dei suoi cari a soli quarantatré anni da un malore improvviso che non gli lasciò scampo.

Proprio a Lorenzo Guasparri, nel 2016, è stata intitolata la Curva Robur dello stadio Artemio Franchi di Siena. La ‘Guaspa’s Night’, che si svolgerà, appunto, nei locali della società Il Rinoceronte, in via Vallepiatta 26, prenderà il via con una degustazione di vini a cura della Cantina di Argiano, proseguirà con una cena allietata da musica dal vivo, a buffet, e quindi si concluderà con l’intrattenimento della bella musica di Dj Eugenio Vedovini.