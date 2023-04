E’ sempre presente Di Placido un tifoso da record

I tifosi bianconeri nonostante tutto hanno dimostrato grande attaccamento alla squadra in questa stagione. Uno in particolare, Alessandro Di Placido, che periodo di chiusura degli stadio per pandemia a parte, ha sempre seguito la Robur ovunque da molti anni. E lo ha fatto anche in questa stagione, dalla prima trasferta di Ancona all’ultima a Fiorenzuola. Il Siena ieri al Centro Sportivo ‘Bertoni’ all’Acquacalda ha accolto Di Placido prima dell’allenamento con la squadra, lo staff tecnico e i dirigenti in un momento conviviale. E’ poi rimasto al campo e ha conversato con mister Pagliuca, capitan Lanni e il resto dei calciatori bianconeri. Come da tradizione Di Placido ha incorniciato i biglietti di tutte le partite fuori casa e si è fatto immortalare nella foto di gruppo. In passato è stato protagonista in solitaria di trasferte memorabili come quella di Catania nel 2013 in serie A. Tra i ricordi, nel 2019, in occasione della gara Albinoleffe-Siena, ha raggiunto il traguardo delle 400 partite consecutive, tra casa e trasferta.