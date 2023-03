E’ scomparsa la mamma di Stefano Osti

Una dolorosa scomparsa ha colpito Stefano Osti, storico segretario generale bianconero e grande amico di Siena e del Siena.

Nella notte di martedì si è spenta la sua cara mamma. Osti è stato al servizio dei colori bianconeri per ventidue anni e, professionista esemplare e apprezzato in tutti i club per cui ha lavorato, con la Robur ha sempre avuto un legame particolare, tanto da essersi definito "un tifoso di curva dietro la scrivania". "Tutto il Siena Calcio esprime le più sentite condoglianze a Stefano Osti – il messaggio dell’Acr Siena –, storico segretario e impareggiabile dirigente, per la scomparsa della dolce mamma Anna Maria. Ti giunga il nostro abbraccio è tutto il nostro affetto, caro Stefano". Anche la redazione de La Nazione stringe in un forte e affettuoso abbraccio Stefano, in questo momento di profondo dolore.