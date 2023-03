E’ Paolo Corbini l’ospite d’onore in sala stampa

Domani alle 13, nella sala stampa del Franchi, l’ospite d’onore dell’evento culturale organizzato dalla Robur e riservato ai possessori di tagliandi o abbonamenti Executive e Tribuna Onore, sarà il direttore dell’Associazione Città del Vino, il giornalista Paolo Corbini. Corbini converserà con il responsabile dell’area comunicazione della Robur, Andrea Bianchi Sugarelli sul tema: ‘Le Città del Vino, l’associazione nata a Siena che ha guidato la rinascita dell’enologia italiana dopo lo scandalo del metanolo’. Saranno affrontati i temi più importanti sul vino, ma anche sul mercato post pandemia, il mondo del Chianti, del Brunello, del Nobile e della Vernaccia e non mancheranno i numeri legati alle iniziative imprenditoriali della città e del territorio del comparto enologico, soprattutto con uno sguardo rivolto al futuro. Nell’occasione gli ospiti dell’evento potranno poi degustare alcuni vini selezionati in sala hospitality. Dopo l’incontro, il direttore delle Città del Vino sarà ospite della società bianconera in tribuna autorità per assistere alla gara di campionato della Robur contro l’Alessandria.