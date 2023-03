E negli avversari è record di ex Robur

La Carrarese è forse la squadra col maggior numero di ex bianconeri in organico. Oltre all’allenatore Alessandro Dal Canto, militano in maglia azzurra anche gli ex calciatori D’Ambrosio (quello dalla più lunga militanza all’ombra della Torre, quattro stagioni), Imperiale, Coccia e naturalmente Niccolò Giannetti (assente a l’Olbia perché squalificato), nelle cui vene scorre sangue dai colori della Balzana. Nella partita di andata del Franchi, gli ex, erano addirittura due in più: D’Auria è passato all’Imolese durante la sessione invernale di mercato, mentre Andreoli ha rescisso lo scorso dicembre dopo aver collezionato appena 2 presenze e ha firmato per la Pistoiese, in serie D.