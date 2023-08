E Montanari si fa sentire. Ma ancora non paga

Dopo un paio di settimane di silenzio torna a parlare Emiliano Montanari e lo fa come al solito attraverso i celebri comunicati sul sito della sua società, senza ovviamente pubblicarli sui canali sociale del club. Stavolta il bersaglio della sua ironia è la nuova proprietà. "L’Acr Siena1904 non ha commentato in questi giorni e non intende commentare i vari ‘teatrini’, avvenuti dopo le due evidenti disposizioni del Tar. Tuttavia, troviamo veramente folle (e i nostri complimenti al Comune di Siena) che questa tale società ‘www.consultingatlas.com’ che nulla è e nulla rappresenta nel calcio senese, ha pubblicato sul proprio sito web, immagini dell’ Acr Siena 1904 e immagini con i giocatori, maglie e stemma della nostra società, con il link al nostro sito web. A prescindere dal diffidare ‘www.consultingatlas.com’ nel continuare ad utilizzare i nostri link o qualsiasi riferimento alla nostra società, che rappresenta la sola Robur calcio a Siena, rinnoviamo i nostri complimenti e auguri al Comune di Siena, per aver selezionato una compagine che ha dimostrato fin da subito eccellente capacità di comunicazione ed organizzazione".

Così l’ennesima nota di scherno del presidente poeta che a ieri sera non aveva ancora corrisposto, nonostante siano passati i canonici trenta giorni dalla messa in mora, la mensilità di giugno, i relativi premi di squadra e personali maturati nell’arco del campionato 20222023, il tfr e le tasse necessarie per tentare un disperato tentativo di iscrizione ad un campionato.