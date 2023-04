E’ l’ultimo turno Asta in passerella Brivido Torrenieri

Nell’ultima giornata del girone D del campionato di Promozione, l’Asta giocherà il suo match in casa del Torrenieri con la grinta e con la voglia di concludere in maniera positiva una stagione strepitosa: domani, tra l’altro, i senesi si troveranno a far da arbitri nello sprint finale tra Torrenieri e Montalcino e il loro impegno sarà una ennesima dimostrazione di sportività. I biancoverdi del Brunello, dal canto loro, aspetteranno un San Quirico in grossa difficoltà ed avranno dalla loro parte i favori del pronostico. Il Pienza, sempre domani, riceverà il Montagnano in un delicatissimo confronto di bassa classifica: l’imperativo per i biancorossi è vincere, e solo dopo sarà possibile tirare le somme di un’annata che per il Pienza non è stata agevole… Infine il Badesse, che giocherà in casa con l’Alberoro: ad un certo punto sembrava poter pensare ai play-off, ma la realtà è poi risultata diversa. Si tratta ora di salvare la stagione!

Giuseppe Stefanachi