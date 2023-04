E’ l’Acquaviva ad avere in mano il suo destino nel girone M del campionato di seconda categoria: la capolista ha infatti tre punti di vantaggio sul Radicondoli e domani gioca in casa con lo Staggia, mentre i rossoneri ospitano il temibile Monteroni. Mancano 180’: è il momento della verità! Per quel che riguarda i play-off, il quinto posto potrebbe non servire (per la forbice), per cui le tre squadre a quota 45 devono sperare di scavalcare il Monteroni a 48: la Voluntas va a Radicofani (secondo), il Serre aspetta il Rosia e l’Atletico Piancastagnaio riceve il Petroio. Cetona-Asciano, Berardenga-Castellina e Virtus Biancoazzurra-Meroni completano il programma. Il quint’ultimo posto, per la forbice, vale la salvezza, ma ben sei squadre sono in lotta per evitare il terz’ultimo! Nel girone I Sangimignano a Monterappoli e nel girone L il Bettolle va a Stia ed il Guazzino, vicino alla salvezza, ospita il Montemignaio. Un ultimo sforzo e la tranquillità è raggiunta! Giu.Ste.