E’ il Catanzano la prima squadra a volare in B

E’ il Catanzaro la prima squadra di Lega Pro a salutare tutti e volare in serie B. Davanti a 10mila tifosi, arrivati dalla Calabria all’Arechi di Salerno, per la sfida con la Gelbison, i giallorossi hanno conquistato i tre punti-promozione, con ben 5 giornate di anticipo. A segnare i gol più importanti dell’anno, Iemmello e Brignola: per il primo si è trattato della 23ma rete stagionale, mai numero fu per lui così fortunato. Addirittura 83 le lunghezze conquistate in 33 giornate dalla squadra di Vivarini, con 26 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta (qualcosa come 88 i gol fatti e 13 quelli subiti). A festeggiare il successo anche due ex bianconeri: il team manager Nino Scimone, approdato al Catanzaro proprio la scorsa estate, e l’attaccante Pietro Cianci, alla Robur nella stagione 20182019 e in Calabria ormai da due stagioni (quest’anno 25 presenze, di cui 23 da subentrato, e 5 gol).