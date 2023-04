Duello nella tappa del Wagc Tour Vince il fiorentino Pieroni

Il Royal Golf La Bagnaia ha aperto i propri cancelli ai numerosi partecipanti del gruppo Wegolfers che, lunedì 10 aprile, hanno partecipato alla tappa del Wagc Tour. Il circuito premia i migliori della stagione attribuendo loro le maglie Azzurre con le quali rappresenteranno l’Italia nel World Amateur Golf Challenge, finale mondiale in programma negli Stati Uniti. I fiorentini Brando Pieroni (al centro nella foto) e Alfredo Falvo hanno dato vita a un avvincente testa a testa completando le 18 buche in 78 colpi. Ha vinto Pieroni per il miglior punteggio sulle buche di rientro, solo un colpo oltre il par previsto per i professionisti nelle 9 buche conclusive. In prima categoria Guido Bellucci (39 a destra nella foto), organizzatore del circuito in Toscana e Umbria, ha ceduto il premio a Federico Angiolini (36) seguito sul podio da Alfonsus Peels (35). In seconda categoria Fernando Paglicci (43) ha vinto la battaglia all’ultimo putt con Riccardo Cigna, superato di un solo colpo, mentre in terza Marco Brunelli (44) ha registrato il miglior punteggio netto assoluto risultando irraggiungibile per Giuliano Lazzerini (40). Premi speciali a Emma Picconcelli (37) e Lorenzo Peebes (38) rispettivamente migliori lady e senior.

Andrea Ronchi