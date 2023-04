Duello a distanza tra l’Acquaviva e il Radicondoli

Il super Sangimignano merita la copertina: ha infatti vinto anche la Coppa Toscana!

Domani andrà a Bagno a Ripoli. Acquaviva e Radicondoli comandano la classifica del girone M del campionato di seconda categoria e domani sono attese da due confronti tutt’altro che agevoli: i biancoazzurri andranno alle Serre mentre i rossoneri riceveranno il Radicofani. L’Atletico Piancastagnaio ospita lo Staggia, il Monteroni va ad incontrare a Poggibonsi la Virtus Biancoazzurra. Per la zona play-off, per la famosa forbice, non dovrebbe valere il quinto posto. Sempre per la forbice, il Petroio rischia la retrocessione diretta e domani si gioca le ultime speranze in casa del Meroni, che invece lotta (come il Berardenga, che attende il Rosia) nella speranza di evitare i play-out. Completano il programma Castellina in Chianti-Asciano e Cetona-Voluntas. Nel girone L domani si giocano due scontri diretti per la salvezza: Guazzino-Faellese e Fulgor Castelfranco-Bettolle. Adrenalina a mille! Giu.Ste.