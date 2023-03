Due ex bianconeri presenti a Malta

Un ex Siena ha preso parte al match tra la Nazionale di Mancini e quella maltese, per la qualificazione agli Europei 2024. Tra i padroni di casa, infatti, Matthew Guillaumier, in bianconero nella seconda parte della passata stagione. Il centrocampista è rimasto in campo tutta la partita: sulle lastre ha collezionato 12 presenze. Nello staff del ct maltese Michele Marcolini, nel ruolo di vice allentore, un altro ex bianconero: Davide Mandelli, difensore della Robur di serie B 20012002 e 20022003 in serie A.