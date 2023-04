Drago e la Fornace Nei play-off ci sarà il duello con Prato

Dopo una vera e propria battaglia, il Drago e la Fornace Costone fa sua la partita dell’anno, andando a espugnare il campo pistoiese della Nico Basket. Una vittoria che consente alla compagine senese di volare nei play-off, traguardo inaspettato a metà percorso quando si decise di esonerare Vannini per il ritorno di David Fattorini.

"Abbiamo dovuto prendere questa sofferta decisione – dichiara la presidente Paciotti – in quanto la squadra dava preoccupanti segnali di scollamento a tutti i livelli, soprattutto psicologico. Le ragazze avevano bisogno di una scossa e abbiamo pensato che Fattorini fosse il tecnico giusto per ridare energia a un gruppo che in classifica non era certamente messo bene. Poi è stato tutto un susseguirsi di piacevoli sorprese, fino all’epilogo di sabato sera, con la squadra che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo. Sono veramente fiera di queste ragazze che hanno onorato fino in fondo la maglia del Costone". Anche coach David Fattorini è molto soddisfatto: "Ho accettato una scommessa non facile – afferma il tecnico costoniano – ma che abbiamo vinto tutti assieme, dirigenti, tecnici e giocatrici, grazie alla fiducia che ho cercato di infondere alla squadra e a una tranquuillità ritrovata in tutto l’ambiente. Devo ringraziare, oltre alle mie ragazze e alla Società che mi ha dato fiducia, i miei collaboratori in panchina: Federico Ferrini e Massimiliano Vagelli, con i quali ho intessuto da subito un ottimo rapporto. Questo successo è arrivato anche grazie al lavoro fisico che è stato fatto con il preparatore atletico Franco Maggiorelli. Adesso ci aspetta l’avventura con Prato che è giunta seconda dietro la capolista Jolly Acli Livorno; se devo essere sincero, penso che con Prato possiamo giocarcela". Il primo turno di play-off è in calendario già da sabato, vigilia di Pasqua, ma la società ha chiesto il rinvio al lunedì successivo, a causa dei molti tornei in cui sono impegnate le giovani del roster bianconero.

R.R.