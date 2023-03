"Dovremo metterci la testa e il cuore per fare punti"

"Dovremo mettere testa e cuore in campo per fare punti": a parlare è il difensore del San Donato Tavarnelle Matteo Gorelli. "Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti – le sue parole a Tc –, lasciando da parte le prime tre che stanno facendo un campionato sopra le righe. Anche contro il Siena che, guardando i nomi e la composizione della rosa, è più forte di noi". "Non abbiamo dimenticato il 3-0 dell’andata – ha aggiunto – abbiamo una grande voglia di riscatto. In una piazza come questa non ci sono particolari pressioni quindi sta a noi giocatori crearle. Abbiamo un obiettivo, un sogno, la salvezza diretta. Dobbiamo giocare con il coltello fra i denti senza risparmiare un briciolo di energia". Gorelli ha messo a disposizione del San Donato Tavarnelle tutta la sua esperienza. "Dopo 6 anni a Grosseto, con 2 campionati vinti e i play off di Lega Pro, era arrivato il tempo di cambiare, sposando una realtà solida. La scelta di venire in questa piazza è stata immediata. Mi è stata data una opportunità e in questo paese, prima ancora che in campo, mi trovo benissimo. La presenza di Lamberto Magrini come guida ad inizio della stagione è stata determinante".