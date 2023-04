Doppia semifinale da mettere i brividi Non ci sono favoriti

Play-off di Seconda al calor bianco nel girone M, dove si disputano due semifinali dall’esito incertissimo: in Radicofani-Monteroni ed in Radicondoli-Atletico Piancastagnaio, infatti, si troveranno di fronte domani quattro squadre che nel corso della stagione hanno ricoperto ruoli di grande spessore, sognando anche la vittoria finale. I quattro sodalizi arrivano a questo appuntamento con stati d’animo diversi, ma ora tutto si azzera: contano solo questi 90’ nella speranza di poter poi giocare la prestigiosa finale. Favorite? Può succedere di tutto, è impossibile fare previsioni. Certo che a Radicofani e Radicondoli basta il pareggio per andare avanti mentre Monteroni ed Atletico Piancastagnaio sono obbligate a vincere… E il play-out? Drammatico, ovviamente, perché domani mette di fronte al Bruno Guerri di Torre Fiorentina due società che fanno parte della storia del calcio senese: Meroni-Staggia rappresenta una sfida che meriterebbe altri obiettivi…

Giu.Ste.