Doppia medaglia d’oro per la dodicenne Giulia Bini

Giulia Bini, 12 anni corre veloce come una ‘gazzella’ ed è stata scoperta sulla pista di atletica all’Istituto Comprensivo ‘Folgòre’ a San Gimignano. E senza tanti complimenti la bambina di seconda media, Giulia, si è messa al collo due medaglie d’oro. In scioltezza e tutte d’un fiato nelle gare campestri di atletica categoria Cadette. La prima medaglia alle provinciali di Sinalunga e la più prestigiosa nelle regionali di Prato. Da applausi. Ma c’è dell’altro. Infatti eccola di diritto alle nazionali e tornata dalle campestri di Caorle alle porte di Venezia con il suo importante 17°esimo posto di fronte a oltre cento Cadette di tutta Italia. Nella categoria cadetta 2010 ha rasentato il podio con l’ottavo posto. Ancora applausi. "Giulia questa nostra brava alunna ha dimostrato di possedere buone, se non ottime, capacità motorie sia condizionali e sia coordinative". Lo dicono con soddisfazione sia dalla cattedra della insegnante di scienze motorie prof Severina Romito, sia la preside della Folgore, prof Cecilia Martinelli. Seguita e preparata nelle sue prestazioni scolastiche, portando come esempio, spiega la preside Martinelli con orgoglio "il progetto scolastico che viene riproposto ogni anno alle Scuole di Primo e Secondo Grado dal Ministero dell’istruzione e del Merito". Progetto, ricordano, "con la possibilità agli studenti di conoscere e praticare diverse discipline sportive in ambito scolastico". Da ricordare inoltre che nel dna della ‘gazzella’ delle torri Giulia Bini è scritto di famiglia d’arte dell’atletica leggera. Dalla amatoriale la mamma Elena al babbo Federico che dalla corsa è passato al microfono di ‘speaker’ ufficiale Fidal nelle gare nazionali e internazionali.

Romano Francardelli