"Dopo il vantaggio è mancato il giusto atteggiamento"

"E’ mancato l’atteggiamento giusto per chiudere la gara, dopo il vantaggio". Stefano Calderini non ha ravvisato nel team la cattiveria agonistica che aveva aiutato il gruppo nella conquista del 4-2 in trasferta con il Montespaccato. "Non sempre sono comprensibili tali metamorfosi, ma siamo apparsi meno incisivi, a tratti leziosi all’eccesso. Non possiamo permettercelo. E così, invece del raddoppio abbiamo preso gol su palla inattiva. Come avevamo fatto noi, siglando l’1-0. Non abbiamo ancora la certezza di partecipare ai playoff e il fatto che non siano arrivati i tre punti, rappresenta una occasione perduta per rimanere al passo con il Follonica Gavorrano. Ora abbiamo partite contro rivali in lotta per un obiettivo. Se abbassiamo il livello di convinzione, rischiamo di smarrire la nostra identità". Da tempo il Poggibonsi non coglie i tre punti in casa..."Il nostro campo è sempre stato un fortino. Ora è fondamentale recuperare lo spirito che ci ha consentito di ottenere tanti risultati davanti al nostro pubblico, presente e caloroso". Pao.Bar.