"Dopo il no del Coni pronti a ricorrere anche al Tar"

’Acr Siena 1904 spa prende atto delle decisioni del Collegio di Garanzia del Coni e attende le motivazioni (che dovrebbero arrivare domani ndr) per ricorrere immediatamente al Tar’.

Con questo comunicato, uscito ieri pomeriggio, il club di Emiliano Montanari ha annunciato la volontà di proseguire la sua battaglia legale, spostandosi dalla giustizia sportiva a quella civile (il 2 agosto l’udienza del Tar, il 29 agosto quella al Consiglio di Stato). La nota fa seguito al rigetto del Coni del ricorso presentato dal Siena, in merito alla mancata ammissione alla Serie C. Una bocciatura scontata, visto che nella domanda presentata mancavano delle parti tra cui, in primis, la fideiussione. Quindi il no della Covisoc, poi del Consiglio federale, poi del Collegio di Garanzia dello Sport. Una battaglia dall’esito scontato, insomma, che non ha ragione di continuare. ‍

Intanto è arrivata proprio ieri l’ufficialità dell’iscrizione del Legnano - l’altra società di proprietà della Global Service di Montanari - alla Serie D 20232024.