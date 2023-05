Donazioni e premi Assegno consegnato a Valdelsadonna

Una giornata di donazioni e di premi allo Stefano Lotti, nei minuti che hanno preceduto la sfida tra i giallorossi e l’Arezzo. Il direttore generale Giacomo Guidi ha consegnato prima del fischio di avvio l’assegno in beneficenza all’associazione Valdelsadonna che ha al vertice Antonella Lomonaco, ente di volontariato che si distingue per un impegno di più di quindici anni sul territorio nel promuovere la cultura della prevenzione dei tumori al seno e in altre preziose iniziative per la comunità. L’Unione sportiva Poggibonsi ha offerto a Valdelsadonna la somma ricavata dalla vendita del calendario 2023, in virtù di un progetto benefico realizzato nei mesi scorsi. Tutto in virtù della collaborazione lo scorso autunno dei calciatori della rosa dei Leoni. Omaggi del sodalizio presieduto da Giuseppe Vellini anche all’Arezzo per la promozione in serie C e a mister Indiani per il suo decimo campionato vittorioso nei dilettanti nazionali (compreso ovviamente il primo posto al timone del Poggibonsi nel campionato 2000-2001 con il conseguente salto nella allora C2). Dagli altoparlanti, inoltre, un messaggio di bentornato allo stadio - seguito dagli applausi del pubblico - a un amico di lunga data dei colori, Manrico Pampaloni, che dopo un periodo di assenza ha potuto riaffacciarsi ai bordi del rettangolo per regalare il solito sincero incitamento alla squadra. Paolo Bartalini