Domenica termina il torneo interno di ‘Monteaperti’

Domenica termina il torneo interno del Gruppo Balestrieri ‘Monteaperti 1260’. L’ultima gara, la ottava, designerà i vincitori delle tre classifiche, a punti maschile e femminile di tiratori della squadra organizzatrice e una classifica che raggruppa tutti i tiratori esterni. I fatti salienti della settimana gara sono stati la conferma di Luca Bugnoli che ha consolidato il primo posto nella classifica generale riservata agli esterni. Marco Martini mantiene il primo posto nella classifica generale dei balestrieri di Monteaperti che vede al secondo posto ancora Roberto Giudici. Bellissima vittoria do Mauro Paolucci nella classifica a punti di giornata e di Cristina Lari Colombo nella classifica femminile. Buono il debutto di Elena Cecconi del Gruppo Manipolo Valtiberino. Ogni gara del torneo ha visto, ogni gara, almeno un esordiente. Le classifiche di giornata hanno visto, nelle donne, ai primi tre posti Cristina Lari Colombo, Bianca Mecacci e la Campionessa Italiana Donella Bernini al terzo. La classifica per i tiratori Esterni al Gruppo Senese ha visto primeggiare Luca Bugnoli del Manipolo Mercenario Valtiberino che è stato primo anche nel tiro al Corniolo e che ha preceduto Giuseppe Volpi e Lucia Bei sempre del Manipolo Valtiberino. La Gara Maschile interna ha visto ai primi tre posti Mauro Paolucci, Danilo Sampoli e Mauro Barluzzi. Marco Martini ha consolidato il suo primo posto nella classifica generale uomini precedendo il Campione Italiano Roberto Giudici e Francesco Viti in fase di grande recupero. Le altre classifiche vedono, per gli esterni sempre Luca Bugnoli che precede Giuseppe Volpi e Uliano Pietosi, mentre la classifica donne vede Cristina Baldi al primo posto con 267 punti seguita da Donella Bernini a 244 e Michela Colombo a 223.