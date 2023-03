Domenica dirige la gara Di Cicco di Lanciano

E’ Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano l’arbitro designato a dirigere la partita San Donato Tavarnelle-Siena. Gli assistenti saranno Matteo Taverna di Bergamo e Andrea Pasqualetto di Aprilia. Quarto uomo Silvio Torreggiani di Civitavecchia. Di Cicco ha due precedenti con la Robur: Pianese -Siena 0-2 della stagione 202021 in serie D e Siena-Fermana 4-2, dello scorso campionato. Per la sfida del Brilli Peri sono in vendita i biglietti, negli esercizi autorizzati Ciaotickets e su www.ciaotickets.com. Il costo per il settore ospiti Curva Nord è 15 euro. I biglietti saranno disponibili fino a sabato alle 19.