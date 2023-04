Domani la ripresa degli allenamenti Dubbio Crescenzi

Dopo la partita di ieri pomeriggio con l’Entella, atto finale della stagione regolare 20222023, la Robur riprenderà gli allenamenti nella giornata di domani. Intanto, nelle prossime ore, lo staff medico bianconero valuterà le condizioni del difensore Luca Crescenzi costretto a rimanere negli spogliatoi al termine del primo tempo per un trauma distorsivo. Sarà da valutare anche la situazione del secondo portiere Manni che, come ha spiegato la società, è stato colpito da un attacco influenzale a poche ore dal fischio di inizio del match (in panchina, infatti, Lanni, nonostante il problema al polpaccio accusato in fase di perfezionamento tecnico). Nella lista degli infortunati, ieri in tribuna, anche Riccardi e Franco: pure loro saranno valutati dallo staff sanitario della Robur nei prossimi giorni. Di nuovo in campo, invece, dopo il lunghissimo stop Andrea De Paoli.