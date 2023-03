Domani la ripresa De Paoli, il ritorno ora è più vicino

La Robur potrà usufruire di un altro giorno di riposo prima di tornare in campo con la Carrarese nel mirino (allo stadio dei Marmi fischio di inizio domenica prossima alle 14,30). Mister Pagliuca, dopo le tre partite ravvicinate con vis Pesaro, Lucchese e Alessandria, ha infatti fissato a domani la ripresa degli allenamenti. Il programma è quello canonico con doppia seduta mercoledì e due allenamenti singoli giovedì e venerdì e la rifinitura sabato. Alla ripresa dei lavori saranno da valutare le condizioni di De Paoli, Frediani, Petrelli e anche Buglio che, come ha affermato il tecnico bianconero, negli ultimi giorni ha accusato dei problemi gastrointestinali. Lo staff medico della Robur dovrà programmare il loro rientro a pieno regime con il gruppo. Lo stesso Pagliuca ha ammesso che il recupero di De Paoli è finalmente più vicino. Sarebbe importante poter avere l’intera rosa, o quasi, a disposizione, per questo scorcio finale di campionato. Per la trasferta di Carrara non ci saranno bianconeri squalificati: il secondo portiere Manni e il terzo Berti rientreranno dalla giornata di stop forzato scontata sabato scorso. Leoni e De Lucia torneranno in Primavera.