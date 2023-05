Domani al Bertoni prevista la ripresa degli allenamenti

Dopo oltre dieci giorni di stop – l’ultima seduta si è svolto al Bertoni giovedì 27 aprile, a poche ore dalla notizia del secondo deferimento –, i bianconeri si ritroveranno domani per riprendere gli allenamenti. Inizialmente già oggi avrebbero dovuto ritrovarsi al Bertoni, ma la società ha successivamente comunicato lo slittamento di un giorno della preparazione. Viene da sé che la Robur è certa di subire, oggi, una nuova penalizzazione e quindi di non disputare i play off, viste le tempistiche della tabella di marcia. Da capire anche, vista la situazione, per quanto andranno avanti gli allenamenti, non è escluso che si tratti di una sola seduta o poco più. Tutte le altre squadre partecipanti agli spareggi, invece, sono impegnate in partitelle e intense sessioni di lavoro: i play off partiranno giovedì, dopo lo slittamento deciso dalla Lega Pro proprio per il caso-Siena, ma di una sola partita si conosce l’orario: Ancona-Lucchese si giocherà alle 18 e la comunicazione del club dorico, riporta Tc, è stata possibile, attraverso una deroga speciale della Lega Pro e degli organi preposti all’ordine pubblico grazie al fatto che la sfida, in ogni caso, non sarebbe stata inficiata dalla pronuncia della giustizia sportiva sulla penalizzazione della Robur.