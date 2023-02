Disanto e Riccardi saranno squalificati Esami per Picchi

Piove sul bagnato: se la lista degli assenti era già abbastanza lunga, all’elenco si sono aggiunti altri pezzi: il capitano bianconero Ivan Lanni ha ‘riportato un infortunio al flessore della gamba destra, durante il riscaldamento della partita e sarà sottoposto oggi ad accertamenti’ per stabilire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Pure Picchi ha subito un infortunio al flessore: anche per lui esami strumentali oggi. Non sarà della partita, domenica a Rimini, sicuramente, Disanto: il numero 7 bianconero, diffidato, ha infatti rimediato, dopo il gol dell’1-1, il cartellino giallo che farà scattare la squalifica. E così anche Riccardi, ammonito nel secondo tempo. Assente al Romeo Neri anche mister Pagliuca, espulso durante il primo tempo dell’incontro. Nella lista dei diffidati, Belloni, Collodel, Favalli e Frediani, ai quali si è aggiunto Leone. Torneranno a disposizione invece Meli e Castorani assenti ieri proprio perché fermati dalla giustizia sportiva. Saranno da valutare le condizioni degli altri infortunati. Alberto Paloschi, che si è fermato per un problema al polpaccio, dovrebbe rientrare in gruppo, o almeno questa è la speranza, la prossima settimana. Alessandro Favalli invece dovrebbe farcela a recuperare. Niente da fare per i lungodegenti Buglio, De Paoli e Mora che questa mattina si sottoporrà a intervento chirurgico alla caviglia destra alla clinica Villa Stuart: quattro mesi i tempi di recupero, la sua avventura in bianconero può dirsi conclusa.