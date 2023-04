Disanto domina Si tratta di un bis con ‘migliorie’

Per il secondo anno di fila in altrettanti di militanza in bianconero l’attaccante Francesco Disanto ha vinto il Fedelissimo d’Oro, giunto per l’occasione all’edizione numero 44. Un bis decisamente meritata per il numero 7 della Robur ha migliorato anche il rendimento rispetto alla pur ottima scorsa annata, che sanciva per lui il ritorno nei professionisti dopo alcune stagioni in D. Se nell’aggiudicarsi la 43esima edizione aveva raggiunto una media di 6,43, quest’anno si è superato attestandosi a 6,55, una media altissima secondo i criteri di valutazione del Fedelissimo Online. Lo score stagione di Disanto in campionato è di 35 (tutte dall’inizio) presenze e 9 reti segnate, praticamente tutte decisive, condite anche da assist in quantità e quella capacità innata di accedersi e creare i presupposti per segnare o farlo fare ai compagni. Nel campionato 2122 Disanto aveva giocato invece 31 gare (26 dal primo minuto) segnando tre reti.