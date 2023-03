Dirige Catanoso Lunedì posticipo Ancora-Cesena

Sarà Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria a dirigere domani pomeriggio l’incontro Siena-Alessandria. Gli assistenti saranno Pietro Pascali della sezione di Bologna e Marco Pilleri della sezione di Cagliari, quarto ufficiale Valerio Bocchini della sezione di Roma 1. Il fischietto calabrese ha due precedenti con la Robur, entrambi nella stagione passata: Imolese-Siena 0-0 e Siena-Montevarchi 2-0. La partita è valida la 33ma giornata del girone B. Alle 14,30, in contemporanea al match del Franchi andranno in scena anche le gare Montevarchi-Imolese e Reggiana-Torres. Alle 17,30 sarà invece la volta delle sfide Fermana-Vis Pesaro, Fiorenzuola-Pontedera, Gubbio-Lucchese, Olbia-Carrarese, Rimini-Recanatese ed Entella-San Donato Tavarnelle. A chiudere il turno il posticipo Ancona-Cesena, in programma lunedì alle 20,30.

L’attuale classifica: Reggiana 69, Entella 65; Cesena 63; Carrarese e Ancona 53; Gubbio 49; Siena e Pontedera 47; Lucchese 45; Rimini 43; Fermana 39; Fiorenzuola 38; Recanatese 36; Olbia e Torres 34; San Donato Tavarnelle 31; Alessandria e Vis Pesaro 30; Imolese 28, Montevarchi 27.