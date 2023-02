Sarà l’arbitro Enrico Gemelli della sezione di Messina a dirigere domani sera l’incontro Siena-Torres, recupero della 27ma giornata, in programma al Franchi alle 19,30; gli assistenti saranno Ferdinando Pizzoni della sezione di Frattamaggiore e Carmine De Vito della sezione di Napoli, quarto uomo Marco Di Loreto della sezione di Terni. Nel pomeriggio è in programma anche il recupero Vis Pesaro-Pontedera (23ma giornata) rinviata per impraticabilità del campo lo scorso 22 gennaio. Nel girone B non ci saranno poi altri incontri ‘in sospeso’. La sfida del Benelli avrà inizio alle 18.

Domani sera, alle 20,30, andranno invece in scena le semifinali di Coppa Italia: gli incontri in programma sono Juventus Next Gen-Foggia (2-1 all’andata per i pugliesi) e Vicenza-Entella (1-0 all’andata per i liguri), con fischio di inizio entrambi alle 20,30.