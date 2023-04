Direzione affidata all’arbitro Dasso Il via è alle 15

Sarà Riccardo Dasso della sezione di Genova a dirigere l’incontro di questo pomeriggio alle 15 allo stadio Comunale di Altopascio fra il Tau Calcio e il Poggibonsi. Sfida valida per la giornata numero 33 del campionato di serie D girone E. Assistenti, Mohamed Ben Boubaker di Foligno e Giovanni Fiordi di Gubbio. Un incrocio fra i Leoni e il Tau - in quel caso a livello giovanile - rimanda alla stagione 1997-98, in occasione della fase finale degli Allievi regionali. Prevalsero i giocatori del Tau, in quella circostanza, ai calci di rigore. Uno sguardo alle ipotesi di schieramento per le due compagini protagoniste del confronto odierno.

Tau Calcio Altopascio: Di Biagio, Cartano, Mancini, Vannucci, Borgia, Pietrelli, Quilici, Zini, Antoni, Villanova, Capparella. Allenatore: Favarin.

Poggibonsi: Pacini, Morosi, Tognetti, Mazzolli, Bonechi, Gistri, Chiti, Camilli, Polo, Regoli, Riccobono. Allenatore: Calderini.