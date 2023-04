"Direi che sono stati tutti bravi Grazie al pubblico"

"La prima dei play-off è sempre molto delicata. Loro hanno provato subito a metterci in difficoltà con la zona, ma siamo stati bravi a non intestardirsi con il tiro da fuori. Abbiamo mosso la palla andando dentro e muovendo la difesa". Coach Maurizio Lasi è soddisfatto della prima partita della serie playoff contro Altopascio che ha dato il primo punto alla formazione senese. In avvio i rossoblù sono entrati in po contratti, ma ci hanno messo ben poco a prendere ritmo indirizzando la gara fino al netto +26 finale. "Sono stati bravi tutti, - prosegue il coach rossoblù - abbiamo giocato in 10, ma ci sarà bisogno anche del capitano e di Ricciardelli che stasera non sono andati in campo. Il nostro roster lungo dovrà essere un fattore in questi play-off. Dobbiamo pensare ad una partita per volta è già da domani ci prepareremo per gara 2. Devo dire grazie al pubblico, ai ragazzi della curva che ci hanno incitati per tutti i 40 minuti".