Di corsa con la Polisportiva ’Su e Giù e per i Colli Senesi’

Domenica torna ‘Su e Giù e per i Colli Senesi’, la manifestazione firmata dalla Polisportiva Mens Sana 1871, sezione runners, giunta alla sua seconda edizione. Sarà una giornata all’insegna dello sport e del divertimento che prenderà il via alle 8 con il ritrovo dei partecipanti al PalaEstra. La manifestazione, articolata in percorsi adatti a tutti, è valevole per la tappa di campionato provinciale 2023, per quella del circuito Tuscany Run Ten 2023 e per il circuito Corri nella Maremma 2023. La sezione Runners della Polisportiva propone due percorsi competitivi. Il primo di 12,5 km, con ritrovo alle 8 nel parcheggio Mens Sana, in Strada del Tiro a Segno. Il secondo percorso sarà invece dedicato ai bambini, con partenza alle 11.45 e si snoderà lungo il Percorso natura, dietro il Palazzetto che, per l’occasione, sarà chiuso al traffico. Il programma prevede anche un percorso non competitivo di 5 km, con ritrovo alle 8 e partenza alle 9.15. Alle 11, inoltre, nel piazzale di arrivo si svolgerà la ‘Gara dell’amicizia’: un percorso di 100 m che vedrà protagonisti ragazzi e adulti diversamente abili. Il costo di preiscrizione per la gara competitiva è di 10 euro, per la camminata e il percorso per i bambini di 5. Info su [email protected] con pagamento al ritiro del pettorale.