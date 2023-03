Derby amarissimo Sinalunghese ko Foiano festeggia

NUOVA FOIANO

2

SINALUNGHESE

1

NUOVA FOIANO: Goretti, Manchia (63’ Costantini), Tenti, De Sanctis, Bonsinsegni, Alabastri, Cacioppini, Verdelli (79’ Pagliaro), Acatullo (85’ Bennati), Minocci, Rufini (94’ Mostacci). All. Zacchei.

SINALUNGHESE: Marini, Canapini, Papa, Papini (92’ Alessi), Corsetti (53’ Aidjini), Ibojo, Bencini, Trombesi (72’ Meoni), Bucaletti, Corsi (77’ Bj Doka), Bardelli (59’ Br Doka). All. Iacobelli.

Arbitro Bruschi di Ferrara.

Reti: 2’ Bucaletti (rig.), 42’ Cacioppini, 52’ Rufini.

FOIANO – Una Sinalunghese assai deludente perde il derby di Foiano nonostante l’iniziale vantaggio. La partita infatti si era messa subito bene con Alabastri che al primo minuto intercetta di mano un tiro di Bucaletti e causa un rigore subito concesso dall’arbitro. Dal dischetto Bucaletti fa 1-0. Il pareggio arriva nel finale di tempo con Cacioppini che completamente smarcato riceve la palla dopo due errori dei difensori ospiti. Nella ripresa il Foiano raddoppia con Rufini che scambia con un compagno in area avversaria e davanti ai difensori imbambolati infila sotto alla traversa di Marini il suo tiro preciso per il 2-1. La reazione dei rossoblu arriva solo nei 10 minuti finali ma non porta al pareggio.