Deferimento e penalizzazione Ecco i veri incubi della Robur

La settimana che porta all’ultima gara casalinga del campionato (e, a meno di imprese esterne nei playoff, anche della stagione) potrebbe essere di quelle decisamente importanti in casa Robur. All’orizzonte infatti sembra esserci lo spettro, piuttosto concreto, di un altro deferimento e della relativa penalizzazione che potrebbe giungere a breve, cioè a giorni, per non falsare l’ultima giornata di campionato del girone B di serie C. Se verrà accertato dagli organi competenti che la proprietà bianconera ha disatteso qualche pagamento relativo alla scadenza dello scorso 16 marzo (stipendi, contributi o tasse che siano) o che ha pagato in tempi successivi a tale scadenza, la sanzione allora potrebbe essere doppia rispetto all’attuale -2 visto che scatterebbe la recidiva e quindi diventerebbe di ben 4 punti. Un’ipotesi particolarmente debilitante che rischierebbe di inficiare anche il cammino verso la post season per una formazione che al momento si trova a +4 sull’undicesimo posto, occupato dalla Recanatese e a +5 sul dodicesimo, che al momento è della Fermana. Perdere domenica contro l’ex capolista Entella, a fronte di un successo di almeno una delle due formazioni marchigiane (che hanno entrambe i confronti diretti in vantaggio contro Lanni e compagni in caso di arrivo a parità di punteggio) potrebbe dunque significare dire addio al ‘sogno’ playoff e terminare anzi tempo la stagione agonistica. C’è anche l’ipotesi, molto meno probabile, che il deferimento non arrivi in tempi sufficienti a scontare in questa stagione sportiva la penalità e che venga quindi assegnato il ‘malus’ al Siena nel prossimo campionato. In questo caso la condizione necessaria sarebbe la regolare iscrizione del club del presidente Montanari alla C 2324, che va ultimata entro e non oltre il 16 giugno. Le voci si rincorrono e la paura cresce anche nei, pochi, che fino a qualche mese fa guardavano esclusivamente ai risultati del campo. Ma questo è un lusso che i tifosi della Robur negli ultimi dieci anni si sono potuti permettere davvero poche volte.

Guido De Leo