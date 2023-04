De Paoli e Petrelli restano out Castorani in tribuna per squalifica

Torneranno in campo anche questa mattina, i bianconeri. Mister Pagliuca ha fissato una seduta di perfezionamento, utile anche per capire quanti e quali, dei giocatori alle prese con problemi fisici, potranno far parte dell’elenco dei convocati.

Se De Paoli e Petrelli sembrano essere fuori dai giochi, il tecnico spera di poter arruolare sia Crescenzi (ieri lavoro differenziato in campo con il preparatore atletico) che Franco (allenamento personalizzato), con il primo che dovrebbe avere più chance rispetto al compagno. Dita incrociate anche perché gli acciaccati, o i giocatori rientrati da un infortunio, possano avere una condizione accettabile, vedi Paloschi, Frediani, Buglio, Collodel o lo stesso Meli.

Di sicuro guarderà la partita dalla tribuna Castorani: il centrocampista dovrà infatti scontare una giornata di squalifica (come il vice allenatore Nico Lelli). Se Crescenzi dovesse farcela, si riprenderà il posto in difesa a fianco di Riccardi, con Raimo a destra e Favalli a sinistra; a centrocampo, al netto di eventuali forfait, possibile l’utilizzo di Collodel e Buglio, con Leone play, mentre nel reparto avanzato Belloni e Disanto dovrebbero agire alle spalle di Paloschi (se non dovesse farcela, spazio a Orlando).

In programma oggi anche gli altri match della 36ma giornata: alle 14,30 Torres-Carrarese; alle 18 Alessandria-Ancona; alle 20,30, oltre a Siena-Gubbio, Lucchese-Entella, Pontedera-Montevarchi, Recanatese-Olbia, Reggiana-Fermana, Rimini-Fiorenzuola, San Donato Tavarnelle-Cesena, Vis Pesaro-Imolese. La classifica: Entella e Reggiana 74; Cesena 70; Gubbio e Carrarese 58; Ancona 55; Pontedera 53; Siena 48; Lucchese 47; Rimini 45; Fermana e Recanatese 43; Fiorenzuola 39; Olbia e Torres 38; San Donato Tavarnelle 34; Vis Pesaro 33; Alessandria e Imolese 32; Montevarchi 27.