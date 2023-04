De Paoli e Franco saranno out Stagione finita per Mora e Petrelli

Seduta di allenamento ieri mattina per il Siena in vista della gara di domenica contro la Virtus Entella. I bianconeri, dopo un riscaldamento a secco, hanno lavorato in apertura con il preparatore Sandro Bencardino il quale ha fatto svolgere un percorso per migliorare la forza e la potenza attraverso esercizi della dimensione muscolare e fattori neurali. Subito dopo mister Guido Pagliuca ha impegnato la squadra nell’attività tattica di reparto. A concludere partitella a campo ridotto. Differenziato programmato per De Paoli e Franco che quindi quasi certamente non faranno parte della lista dei convocati per l’ultimo match di regular season così come i lungo degenti Mora e Petrelli che per i rispettivi problemi fisici hanno terminato anzitempo la stagione e realisticamente anche la loro avventura in bianconero.

Oggi Pagliuca ha fissato una nuova seduta di preparazione sempre sul terreno sintetico del ‘Bertoni’. Nel frattempo sono in vendita da ieri biglietti per assistere alla gara di domenica al Franchi. I bambini fino a 2 anni possono entrare gratuitamente in tutto lo stadio (senza necessità di fare il biglietto) e dovranno essere tenuti in braccio o sedersi sulle ginocchia dell’accompagnatore (non è consentita l’introduzione di passeggini). La società bianconero sottolinea e ricorda che i bambini dai 2 ai 6 anni compiuti entrano allo stadio pagando solo 1 euro (più un euro di prevendita) esclusivamente in Curva Guasparri ed il biglietto d’ingresso può essere fatto soltanto alla biglietteria del Sottopassaggio alla Lizza, il giorno della gara, dalle 12.30 in poi. In tutti gli altri settori il prezzo del biglietto è intero (tranne il ridotto per over 65 e donne). I tagliandi sono in vendita nelle consuete ricevitorie di Siena e provincia e online sul circuito ciaotickets.