E’ stata una stagione particolarmente travagliata per l’attaccante bianconero Andrea De Paoli: gli infortuni in cui è incappato lo hanno tenuto tanto tempo fuori dal campo: per lui, finora, 11 presenze in campionato (più una in Coppa Italia con l’Ascoli e una nella Coppa Italia di Serie C con la Robur) e un gol segnato (a Imola, alla terza giornata). Tutt’ora è ai box per una ‘lesione severa al bicipite femorale della coscia sinistra’ e il suo rientro è ancora lontano. De Paoli ha affidato al proprio profilo Instagram le emozioni del momento. "A distanza di poche settimane mi ritrovo, di nuovo, a dover affrontare questo fastidioso infortunio – si legge nel post dell’attaccante –. Essere stato lontano dal campo, per settimane, è stato provante, a livello fisico e mentale. Vivo per il calcio, dedico ogni secondo al mio lavoro, ogni minuto di allenamento, in campo e in palestra; affronterò queste altre settimane di infortunio con delusione e frustrazione, di aver saltato e dover saltare molte partite; ma lo farò o almeno proverò a farlo con sorriso di chi crede fortemente in ciò che fa. Subito al lavoro".