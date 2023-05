"Dato un segnale di grande serenità La speranza è viva"

Coach Bassi al termine della partita vittoriosa su Latina: "Abbiamo approcciato bene la gara, poi però siamo ricaduti in un errore costante della nostra stagione, alla prima difficoltà ci siamo completamente spenti – ha sottolineato l’allenatore –. Abbiamo giocato una quindicina di minuti a cavallo fra primo e secondo quarto senza troppa intensità, energia, fermando la palla, anche per merito degli avversari. Nel secondo tempo abbiamo girato diverse viti in difesa, questo ci ha permesso di vedere il canestro più largo in attacco". Discorso play-off ancora aperto: "I ragazzi hanno dato un grande segnale di serenità – ha aggiunto coach Bassi –, provando a tener viva la speranza. Se volevamo provare a mettere pressione agli altri questa era la strada. Ringrazio i giocatori di aver giocato, specialmente nel secondo tempo, con grande applicazione e serietà, anche sopra a degli infortuni".