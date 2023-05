"Dato il massimo. Il futuro? Vediamo più avanti"

Ultima conferenza stampa della stagione per il coach della Mens Sana Binella (nella foto) che plaude al grande impegno dei suoi, partiti sfavoriti ma sempre in gara contro un team costruito per il salto di categoria. "Il rammarico più grande resta Gara 1 – ammette Binella – perché poi nelle altre due è stata più dura. Stasera abbiamo fatto bene all’inizio poi abbiamo avuto difficoltà a pareggiare la loro qualità, è subentrata anche un po’ di stanchezza perché siamo meno abituati di loro a giocare a questi ritmi". Ma il ragionamento esula dalla gara di ieri e si fa globale. "Ringrazio i ragazzi per il lavoro eccellente che hanno svolto, lo staff tecnico con Lanza, Discepoli e Petreni, Sara Fattorini e Jacopo Boldrini che hanno sempre tenuto i giocatori sul pezzo per quando riguarda la parte fisica, ai due infortunati gravi (Milano e Tognazzi, ndr) che hanno fatto il massimo per rientrare il prima possibile. Diciamo che davanti a tutto questo la gara contro Prato passa in secondo piano perché situazioni che ci avrebbero permesso di ribaltare sulla carta questa serie onestamente non c’erano ma abbiamo fatto di tutto per restare in partita ogni volta. Questa è la fotografia più bella dell’intera annata". Per provare a rimetterla in piede Binella ha anche tentato quintetti diversi dal solito. "Quando una partita si mette male hai il dovere di fare di tutto per rimetterla nei binari giusti, ci abbiamo provato con qualcosa di diverso. Prato è una quadra che ci ha punito ogni volta perché ha grande qualità, quando siamo stati in campo con quattro piccoli abbiamo messo grande grinta e corsa, ha pagato un po’ ma non abbastanza". Infine sulla gente anche ieri molto vicina alla squadra. "I tifosi sono il lato più bello della stagione, merito ulteriore dei ragazzi che dimostrando attaccamento sul campo hanno avvicinato ancora di più le persone che vanno solo ringraziate perché hanno dato un enorme contributo. Quello che ci eravamo prefissati era di essere solidi a questo livello, questo campionato ci ha detto che lo siamo anche come organizzazione e struttura. Il futuro? Più avanti".

Guido De Leo