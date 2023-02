Daniele Gastaldello guiderà il Brescia grazie alla deroga

Un altro ex Siena si è seduto su una panchina di Serie B. Il Brescia, per sostituire l’esonerato Possanzini, ha infatti scelto Daniele Gastaldello. L’ex difensore bianconero non è ancora in possesso di patentino: potrà allenare su deroga, ma il club dovrà trovare un tutor. I tifosi sono sul piede di guerra. Destino ha voluto che l’esordio di Gastaldello sulla panchina della prima squadra sia sabato contro il Bari: dall’altra parte Michele Mignani e Simone Vergassola, con cui ha giocato sulle lastre. Gli altri due tecnici ‘cadetti’ ex Robur sono Alberto Gilardino, secondo in classifica con il suo Genoa e Fabio Pecchia, attualmente alla guida del Parma. E, sempre a proposito ex, mentre Silvio Baldini ha ricevuto il premio Panchina d’Oro per l’ottimo lavoro svolto lo scorso anno a Palermo, sono arrivati, a poche ore di distanza l’uno dall’altro, gli esoneri di Scazzola (Piacenza), Corrent (Mantova) e Paci (Pro Vercelli).