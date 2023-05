Daniele Faggiano è nel mirino del Benevento

Il direttore generale Ernesto Salvini ha lasciato il Siena in via ufficiale da pochi giorni dopo quattro mesi abbondanti da separato in casa. Presto diventerà ufficiale il suo arrivo all’Avellino, club reduce da una stagione particolarmente complessa nonostante l’ingaggio in corso d’opera di un tecnico esperto e di valore come Rastelli che per altro aveva portato per l’ultima volta in B gli irpini nel 201213. Restando in Campania, nel girone C della prossima terza serie potrebbe esserci anche il Benevento, che ha vissuto un campionato ancora più complicato dei rivali biancoverdi. La retrocessione dei giallorossi porterà ad un nuovo assetto dirigenziale: per ricostruire un Benevento vincente circola il nome di un ex bianconero come il direttore sportivo Daniele Faggiano, che è in scadenza con la Sampdoria e che si libererà presto dal sodalizio blucerchiato indipendentemente dal futuro, eufemisticamente nebuloso, della società. Faggiano (alla Robur come vice di Perinetti tra il 2010 e il 2012) ripartirebbe dalla C dopo diverse stagioni nella massima serie con Parma, Genoa ed appunto Sampdoria avendo però vinto in due occasioni la Lega Pro, ovvero con il Trapani (con cui sfiorò anche la A) e lo stesso Parma.