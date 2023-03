Dal Canto sicuro: "Le due squadre si equivalgono"

"Mi attendo una gara in cui si confronteranno valori che si equivalgono. I bianconeri hanno buone qualità, individualità non da poco che sono ben organizzate da un buon allenatore". Così Alessandro Dal Canto, allenatore della Carrarese, alla vigilia del match con il Siena. "I nostri avversari rappresentano una squadra arcigna che è in grado di effettuare un’ottima fase difensiva. Diverse sono le situazioni in ballo che impediscono, per alcuni, la disponibilità mentre altri restano in forte dubbio. Bernardotto ha subito ad Olbia una lesione di primo grado al muscolo flessore, D’Ambrosio è da considerarsi out cosi come Castigliani per il suo problema alla caviglia non sarà tra i convocati. Fresco di giovedì l’infortunio al dito patito da Folino senza dimenticare la convivenza di Giannetti con una patologia che non gli consente di essere completamente al top". Nel 3-5-2 apuano quindi Giannetti potrebbe partire dalla panchina mentre al posto di D’Ambrosio ci sarà Marino.