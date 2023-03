Da mister Ghizzani a Disanto e Bianchi Tanti gli ‘incroci’

E’ una partita con tanti ex, San Donato Tavarnelle-Siena, a partire dallo staff tecnico gialloblù che, lo scorso gennaio, ha salutato l’arrivo di Marco Ghizzani. L’ex attaccante bianconero aveva già allenato la squadra nella stagione 201314, portandola alla promozione nel campionato di Serie D. Al San Donato Tavarnelle, ma con le scarpette ai piedi c’è anche il fresco ex Tommaso Bianchi, trasferitosi durante la finestra invernale di mercato a titolo definitivo. A compiere lo stesso percorso, ma all’inverso, Tommaso Ciurli, arrivato sotto la Torre del Mangia con la formula del prestito. Altro grande ex della partita Francesco Disanto che il Siena ha prelevato proprio dal San Donato Tavarnelle nell’estate del 2021, su richiesta dell’allora tecnico Alberto Gilardino. Un rapporto proseguito poi con il rinnovo del contratto e con la permanenza a gennaio, nonostante le sirene di club blasonati. Il numero 7 bianconero ha giocato due stagioni in gialloblù, in serie D, collezionando 17 presenze e 7 reti nel campionato 201920 e 30 presenze e 6 reti nel torneo 202021. Un passato nelle giovanili del Siena anche per Matteo Calamai.