Cus, dura sconfitta A Firenze finisce sul risultato di 60-0

E’ finita 60-0 la trasferta del Cus Siena a Firenze. Il risultato premia i padroni di casa, ma penalizza molto i senesi, che hanno mostrato tutto il loro carattere cercando con ogni mezzo di arrestare la corazzata biancoviola in una giornata di freddo, vento, pioggia e nevischio. Al di là del valore degli avversari, distanti 36 punti, il Cus Siena, si è presentato al Marco Polo in situazione di emergenza per le assenze: erano in 19, i bianconeri, a causa dei postumi della vittoria contro Jesi e della squalifica automatica per capitan Carmignani. La dirigenza senese, poi, ha deciso di non privare di talenti la Under 19, in campo contro i pari età del Florentia al Sabbione (vittoria senese per 39-3 e primo posto consolidato): è stato quindi inserito solo Castagnini, autore di un’ottima prova. In panchina, assente Romei e squalificato Carmignani, è andato un grandissimo amico del rugby senese, l’argentino di Rosario Adrian Bielsa. Ora spazio a due settimane di recupero e poi appuntamento a Bologna.