Ct Siena, oggi la presentazione delle sette squadre Oltre 60 gli atleti ai nastri di partenza della stagione

Inizia ufficialmente oggi la stagione agonistica 2023 del Ct Tennis: alle 15,30 si svolgerà la presentazione delle sette squadre che parteciperanno ai campionati federali (Serie C, D e Over 60) e delle tre formazioni giovanili, prodotto della Scuola di Addestramento al Tennis del Circolo, impegnate nei campionati di categoria. Un parterre di oltre 60 agonisti, immagine della vivacità dello storico sodalizio senese. Quantità ma anche qualità con due squadre, maschile e femminile, che disputeranno i rispettivi campionati di Serie C, dopo le brillanti promozioni del 2022. Un ritorno per Vico Alto nelle competizioni di livello, dopo la vittoria della Serie B femminile nel 1979 e successivamente con la partecipazione alla Serie A nel 2013 e nel 2016. In campo maschile il ritorno a Vico Alto di Pietro Cortecci e Christian Perinti, la conferma di Guglielmo Stefanacci e l’arrivo di Tommaso Lippi e Gherardo Cacchierelli offrono al capitano-giocatore Filippo Ravagni una solida base di giocatori di qualità ed esperienza a cui affiancare i giovani Alberto Morbidi, Lorenzo Betti e Bernardo Carli. Completano la rosa Paolo Bassi, Francesco Alessi e Giovanni Rubegni. Anche in campo femminile il 2023 ha visto un ritorno, quello di Chiara De Vito, che insieme a Linda Guidotti (già protagonista della promozione 2022) e Natalie Fracassi (ex giocatrice professionista con best ranking Wta n. 760), rappresentano il punto di forza della squadra. Ci sono poi l’esperta Gaia Tanganelli, Costanza Federici e Letizia Sisinni. La squadra sarà guidata dal maestro Sandro Bartali, già capitano delle due promozioni in Serie A. "Ci aspettiamo molto anche in proiezione futura - sottolinea il direttore sportivo Paolo Bassi –. In particolare, la squadra maschile è molto giovane con i due nuovi acquisti Lippi classe 2000 e Cacchierelli classe 2002. Anche in D3 schieriamo tennisti giovani con lo scopo di far fare loro esperienza". Nella migliore tradizione del Circolo, ampio spazio è dato anche alle serie minori (ben tre squadre maschili e una femminile sono iscritte al campionato di D3), alle giovanili (due squadre Under 12 maschile e femminile e una squadra maschile Under 14) e ai meno giovani (una squadra maschile Over 60). "Sono veramente orgogliosa delle squadre che il Circolo presenta sia quelle di vertice che le altre che coinvolgono tanti atleti giovani e meno giovani – dice la presidente Giulia Collodel –. Uno sforzo economico e organizzativo notevole per il Circolo, reso possibile grazie all’aiuto dei nostri sponsor che hanno creduto nel progetto. Un grande in bocca al lupo alle nostre squadre". I primi campionati prenderanno il via alla metà di marzo.