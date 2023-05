Crete Senesi Ultramarathon Successo per la prima edizione

Successo di pubblico e partecipazione per la prima edizione delle Crete Senesi Ultramarathon organizzata dal Gs Riccardo Valenti, con il patrocinio del Comune di Rapolano Terme e la collaborazione delle associazioni del territorio. Più di 300 podisti provenienti da tutta Italia e dall’esterno si sono sfidati nelle gare da 50, 28 e 15 km, altri 400 appassionati hanno preso parte alla passeggiata non competitiva da 10 km.

A dominare la gara da 50 km, inserita nel circuito Grand Prix Iuta 2023, è stato Alessio Bozano (Maratoneti Genovesi). Alle sue spalle Francesco Rapino (Podisti Frentani, Chieti) e Robin Trapletti (LBM Sport Team, Roma). Friulana la prima vittoria al femminile di Daniela Battisti (Atl. Aviano), poi Concetta Bonaffini (Asfaltozero Sport, Empoli) e la lituana Jorune Sakalauskaite.

Nelle altre gare, successo per l’ucraino Evgenii Glyva nella mezza maratona maschile e per Elisa Capezzuoli nella stessa distanza al femminile. Di Fabio Ansano e Marta Marranghini le affermazioni nella 15 km. Entusiasta il commento del presidente del Gs Valenti Alberto Pulcinelli: "Tutti gli atleti ci hanno emozionato manifestando felicità per aver partecipato all’evento".

AF