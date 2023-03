Crescenzi vuole rientrare presto

Dopo i due giorni di riposo, post Siena-Recanatese la Robur ha ripreso ad allenarsi nella giornata di ieri al Bertoni dell’Acquacalda. Luca Crescenzi ha già iniziato il programma di recupero atletico per rientrare al più presto in gruppo: per il difensore, alle prese con un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, terapie e lavoro personalizzato in palestra. Non sono certi i tempi di recupero, il numero 13 sta comunque scalpitando per tornare a disposizione. Hanno invece svolto un lavoro differenziato programmato Picchi, De Paoli e Buglio: tra i tre è il primo il più vicino al rientro. La speranza è che domenica (assente Leone per squalifica) possa almeno far parte dell’elenco dei convocati. Per il resto della squadra, ieri, attivazione muscolare a secco e successivamente una serie di esercitazioni tecniche di possesso palla a reparti contrapposti. L’attività si è conclusa con una partitella a campo ridotto e una sessione di tiri in movimento. La preparazione dei proseguirà oggi con una doppia seduta di allenamento, salvo variazioni dell’ultima ora.